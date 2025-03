Terugkeer V10-motoren zou Verstappen in Formule 1 kunnen houden

SHANGHAI (ANP/RTR) - Max Verstappen zegt mogelijk langer in de Formule 1 actief te blijven als de racewagens in de toekomst weer met V10-motoren gaan rijden. Voorzitter Mohammed Ben Sulayem noemde vorige maand de optie dat de oude krachtbronnen in 2030 terugkeren, maar wel met duurzame brandstof.

De viervoudig wereldkampioen zei de terugkeer van de oude motoren toe te juichen. Die zijn volgens hem qua beleving "veel spannender" dan waar de Formule 1-wagens nu mee rijden.

"Ik ga niet over de reglementen, maar voor de pure emotie van de sport is een V10 absoluut veel beter", zei Verstappen. "Ik herinner me als kind dat toen ik rondliep je het geluid van de motoren had. Dat zorgde voor zo veel meer. De snelheid van de wagen was misschien wel lager, maar het gevoel dat je kreeg van die motor is iets dat je niet kunt vergelijken met wat we nu hebben."

Verstappen heeft een contract tot en met 2028 bij Red Bull. Op de vraag of de V10-motoren hem zouden kunnen verleiden om langer in de Formule 1 te blijven, reageerde hij niet afwijzend. "Misschien, het is in ieder geval spannender dan wat we nu hebben."