Hongarije ondertekent EU-steunverklaring voor Oekraïne niet

BRUSSEL (ANP/RTR) - De Hongaarse president Viktor Orbán heeft zich op de EU-top niet achter het statement geschaard om Oekraïne onverminderd te steunen. De overige 26 lidstaten hebben dat wel gedaan, blijkt uit een gezamenlijke verklaring die op de bijeenkomst van Europese leiders is aangenomen.

Het was de verwachting dat Hongarije zich niet achter EU-steun voor Oekraïne zou scharen. Twee weken geleden stemde Orbán ook al niet mee op de EU-top. Het is "niet in het strategisch belang" van Hongarije, zei een Hongaarse minister eerder deze week.

Volgens premier Dick Schoof zit de isolatie van Hongarije de besluitvorming niet in de weg. Als Orbán niet meestemt over steun voor Oekraïne, "neem ik daar kennis van", zei de premier voorafgaand aan de top. "Daar praten wij ook bijna niet meer over. 26 landen hebben hier gedeelde opvattingen en werken hier stevig samen met elkaar verder. "