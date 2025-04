Tickets Spelen van Milaan ondanks hoge prijzen in trek

MILAAN (ANP/RTR) - Toegangsbewijzen voor sportwedstrijden tijdens de Olympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo in februari zijn ondanks de hoge prijzen in trek. In de eerste twee verkooprondes werden 613.000 kaartjes verkocht, iets meer dan 40 procent van de totale capaciteit, meldt de organisatie.

De laagste prijs voor een kaartje voor de Winterspelen is 30 euro. 57 procent van de tickets wordt verkocht voor prijzen tot 100 euro. Bij de Zomerspelen in Parijs van vorig jaar werd ongeveer 50 procent van de toegangsbewijzen verkocht voor 50 euro of minder.

De sluitingsceremonie, die in Verona wordt gehouden, wordt het duurste evenement van de Winterspelen, met prijzen variërend van 950 euro tot 2900 euro. Tickets voor de openingsceremonie in Milaan variëren van 260 euro tot 2026 euro.

"Naast het grote aantal tickets dat in Italië werd verkocht, is er ook aanzienlijke vraag vanuit Duitsland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Nederland en Frankrijk", aldus de organisatie.