Titelverdediger Sinner gaat voor nieuwe eindzege in Melbourne

MELBOURNE (ANP) - Tennisser Jannik Sinner gaat zondagochtend Nederlandse tijd op voor zijn tweede titel op rij in de Australian Open. De Italiaan neemt het in de finale op tegen de Duitser Alexander Zverev, die nog altijd jaagt op zijn eerste grandslamtitel.

De finale, die wordt afgewerkt in de Rod Laver Arena van Melbourne, gaat tussen de nummer 1 en 2 van de wereld. Sinner geldt als favoriet. De Italiaan toonde in zijn kwartfinale tegen de Australiër Alex de Minaur en in zijn halve finale tegen de Amerikaan Ben Shelton topvorm met zeges in drie sets. Fysiek is het toernooi minder soepel verlopen voor Sinner. Hij kreeg te maken met kramp en duizelingen door de warmte.

Zverev staat voor de derde keer in een grandslamfinale. Hij verloor vorig jaar op Roland Garros van de Spanjaard Carlos Alcaraz en in 2020 op de US Open van de Oostenrijker Dominic Thiem. Zverev kan redelijk fris aan de finale tegen Sinner beginnen, want in zijn halve finale tegen tienvoudig kampioen Novak Djokovic hoefde hij maar één set te spelen. De Serviër staakte de strijd met een blessure.