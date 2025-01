Babygirl van Halina Reijn passeert opbrengst van 35 miljoen

LOS ANGELES (ANP) - De film Babygirl van de Nederlandse regisseur Halina Reijn heeft wereldwijd inmiddels meer dan 35 miljoen dollar opgeleverd. Dat melden The Numbers en Box Office Mojo, twee websites die de opbrengsten van films bijhouden. Babygirl ging een maand geleden draaien in de Amerikaanse bioscopen, de meeste andere landen volgden de week daarna.

Het erotische drama gaat over een vrouwelijke CEO (Nicole Kidman) die een affaire begint met een jonge stagiair (Harris Dickinson). De film won een aantal grote prijzen, maar viste de afgelopen week bij de Oscarnominaties achter het net.

Reijn zei eerder dat zij niet minder trots is op de film, ondanks het uitblijven van Oscarkansen. "We zijn gezegend met de ontvangst van de film en het feit dat we in zoveel landen onderdeel uitmaken van een maatschappelijke discussie."

Ook in Nederland doet de film het opvallend goed. Babygirl trok binnen een maand meer dan 328.000 bezoekers, wat veel is voor een zogenoemde arthousefilm. De derde bioscoopfilm van Reijn draait in 166 Nederlandse bioscopen.