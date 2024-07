Titelverdedigster Vondrousova na één ronde klaar op Wimbledon

LONDEN (ANP) - Titelverdedigster Marketa Vondrousova is op Wimbledon al in de eerste ronde uitgeschakeld. De Spaanse Jéssica Bouzas Maneiro, de nummer 83 van de wereld, was in twee sets te sterk voor de Tsjechische tennisster: 6-4 6-2. Het is voor het eerst in dertig jaar dat de winnares van het jaar ervoor meteen strandt. Dat overkwam destijds de Duitse Steffi Graf.

Vondrousova was de nummer 6 van de plaatsingslijst. Vorig jaar was ze nog de eerste ongeplaatste speelster ooit die de titel opeiste op Wimbledon. Haar voorbereiding was niet perfect geweest, de Tsjechische werd gehinderd door een heupblessure.

Nummer 1 van de wereld, de Poolse Iga Swiatek, was in de eerste ronde van het grastoernooi in twee sets te sterk voor Sofia Kenin uit de Verenigde Staten: 6-3 6-4.