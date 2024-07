Kabinet wil regeerprogramma begin september af hebben

Het nieuwe kabinet denkt rond de tijd dat de Tweede Kamer begin september terugkeert van zomerreces, klaar te zijn met de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord in een regeerprogramma. Dat zeggen meerdere bewindslieden tijdens een kennismakingssessie met de parlementaire pers.

Van een officiële deadline is evenwel geen sprake, zo valt te horen. Veel pas beëdigde ministers geven aan dat zij de komende tijd nog wel even met vakantie willen. In augustus moeten ook knopen worden doorgehakt over de begroting voor volgend jaar, die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.

Het is ook nog de vraag of in het regeerprogramma alle afspraken tussen PVV, VVD, NSC en BBB al zullen zijn uitgewerkt. Mogelijk wordt aan sommige plannen ook na Prinsjesdag - dit jaar op 17 september - nog doorgewerkt.