Toekomst Pérez in Formule 1 onzeker na debacle in Mexico

MEXICO-STAD (ANP) - Het is de vraag of Sergio Pérez het einde van het seizoen haalt bij Red Bull in de Formule 1. Teambaas Christian Horner uitte openlijk twijfels na het debacle van de Mexicaan in zijn thuisrace. Pérez eindigde met een beschadigde auto als zeventiende en daarmee ver buiten de punten. Red Bull zakte daardoor naar de derde plaats in het WK van de teams (constructeurs).

"Er komt een moment dat er moeilijke beslissingen worden genomen", zei Horner na afloop van de Grote Prijs van Mexico. "Het weekend van Pérez was verschrikkelijk. Er ging niets goed bij hem. Hij weet dat de Formule 1 een resultaatgerichte onderneming is en dat als je niet presteert, de schijnwerpers onvermijdelijk op jou gericht zijn. Als team hebben we beide auto's nodig om punten te scoren, dat is het wezen van Formule 1."

Pérez beleefde al een sof in de kwalificaties, waardoor hij als achttiende begon aan de race op het circuit van Mexico-Stad, waar honderdduizenden fans speciaal voor hem kwamen kijken. Hij had een goede start en won vijf plekken, maar viel later weer terug door een tijdstraf van 5 seconden voor een valse start. Tegen het einde van de race kwam hij in aanraking met Liam Lawson van RB en moest hij de race met schade uitrijden.