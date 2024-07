Toeschouwers mijden op Spelen tribunes buitensporten om hitte

PARIJS (ANP) - Toeschouwers bij de Olympische Spelen mijden dinsdag massaal de tribunes bij de buitensporten. Het is in Parijs rond de 35 graden Celsius en bovendien is het nagenoeg windstil.

Op de tribunes van het tennispark van Roland Garros is het aanzienlijk rustiger dan tijdens de eerste dagen van het tennistoernooi. Toen was het op de bijbanen vechten voor een plekje, nu zijn de tribunes halfgevuld. Zeker de plekken vol in de zon zijn veelal leeg.

Op de plekken op het park waar schaduw is, is het extreem druk en bij de waterpunten staan lange rijen.

Ook bij de locatie van het paardrijden, het Paleis van Versailles, is het extreem warm. Na de eerste tien combinaties wisten de aanwezigen niet hoe snel ze de schaduw moesten opzoeken. Volgens aanwezigen was het op de tribunes nauwelijks uit te houden. De toeschouwers wapperden massaal met waaiers.