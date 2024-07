Zeilsters Van Aanholt en Duetz nemen de leiding op Spelen

MARSEILLE (ANP) - Zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz hebben de leiding genomen in de skiffklasse 49erFX op de Olympische Spelen. De regerend kampioenen profiteerden met een tweede en derde plaats van de wind die, vergeleken met de afgelopen dagen, in kracht is toegenomen.

Van Aanholt en Duetz leiden na negen van de twaalf races met 35 punten. Het Franse duo Sarah Steyaert en Charline Picon zakte naar de tweede plaats en heeft nu 40 punten. Het Zweedse koppel Vilma Bobeck en Rebecca Netzler staat derde met 58 punten.