Topsport blijkt monocultuur: alle sporters lijken op elkaar

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse topsport kent een homogene cultuur. Het maakt niet uit in welke tak van sport, de gemiddelde topsporter is iemand met weinig angst, die tegen een stootje kan en zelf problemen oplost. Dat komt naar voren uit het omvangrijke onderzoek van Verinorm naar de topsportcultuur in Nederland.

"Het is een uitkomst die mijzelf erg heeft verrast", zegt onderzoeker Marjan Olfers. "We hadden een diversiteit aan culturen verwacht, maar dat blijkt niet zo te zijn. Alle topsporters en coaches lijken in persoonlijkheid min of meer op elkaar."

Die monocultuur heeft ook een keerzijde. Uit het onderzoek blijkt dat er weinig ruimte is voor topsporters die 'anders' zijn. Zo wilden veel topsporters hun geslacht niet opgeven in de vragenlijst en topsporters met een ander geboorteland dan Nederland voelen zich minder thuis en ervaren meer pestgedrag.