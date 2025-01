Trucker Van den Brink verder achterop in Dakar Rally na 2e plek

ALULA (ANP) - Mitchel van den Brink is in de vierde etappe van de Dakar Rally bij de vrachtwagens als tweede geëindigd. Omdat klassementsleider Martin Macik uit Tsjechië de proef won, raakt de Harskamper wel verder achterop bij de titelverdediger. De achterstand van Van den Brink is nu een uur en bijna zeventien minuten.

Macik was in de 415 kilometer van het Saudische Al Henakiyah naar Alula een kleine vier minuten sneller dan Van den Brink. De Nederlander liep wel flink in op de Litouwer Vaidotas Zala en de Tsjech Ales Loprais, zijn concurrenten voor de podiumplekken. De eveneens Nederlandse Kees Koolen werd derde op een kleine acht minuten van Macik.

Van den Brink won de proloog en de eerste etappe, maar verloor veel tijd in de daaropvolgende marathonproef over twee dagen.