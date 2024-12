Van Aert rijdt zes crossen, maar geen WK veldrijden

HERENTALS (ANP) - Wout van Aert komt deze winter zes keer in actie in de cross. De wereldkampioen veldrijden van 2016, 2017 en 2018 doet net als vorige winter niet mee aan het WK, dat begin februari in het Franse Liévin plaatsvindt.

Van Aert komt voor het eerst in actie in het veld op 23 december in Mol. Daarna volgen de crossen in Loenhout (27 december), Gullegem (4 januari) en de wereldbekerwedstrijd in Dendermonde (5 januari). Na een trainingskamp van Visma- Lease a Bike, rijdt hij nog de wereldbekerwedstrijden in Benidorm en Maasmechelen.

"Veldrijden blijft mijn eerste liefde en daarom keer ik iedere winter graag terug naar de cross", laat Van Aert via zijn ploeg weten. "Deze winter hebben we gekozen voor een compact programma van zes wedstrijden die goed in mijn trainingsschema passen. Het wordt een crossseizoen waarin ik start uit pure liefde voor de sport, maar met bescheiden ambities. Na mijn val in de Vuelta en de blessure aan mijn knie is het essentieel om de tijd die ik heb optimaal te benutten ter voorbereiding op het wegseizoen. Het programma is bewust beperkter dan voorgaande jaren."

Wereldkampioen Mathieu van der Poel heeft nog niet bekendgemaakt in welke veldritten hij in actie komt.