Faber ook in belangrijke decembermaand zonder woordvoerders

DEN HAAG (ANP) - Asielminister Marjolein Faber moet het ook in de komende belangrijke weken zonder woordvoerders stellen. De laatste twee woordvoerders hebben zich ziek gemeld of zijn overgeplaatst, terwijl Faber onder meer de asielnoodmaatregelenwet wil afronden en een besluit over asielzoekers uit Syrië wil nemen.

De PVV-minister heeft van meet af aan grote problemen om een team te vormen dat haar kan bijstaan. Sinds haar aantreden verloor ze om uiteenlopende redenen al drie woordvoerders en wees ze een beoogde vervanger op het allerlaatst af. Op versterking op korte termijn is geen zicht. Een van Fabers resterende woordvoerders heeft zich ziek gemeld en de laatste heeft een andere opdracht gekregen, bevestigt het ministerie. Journalisten moeten vragen voor Faber de rest van het jaar in principe via e-mail stellen.

Volgens het hoofd woordvoering van het departement is sprake van "een samenloop van omstandigheden op een dossier dat continu politiek onder druk staat, en veel aandacht krijgt in de media. We doen er alles aan om persvragen zo goed en snel mogelijk te beantwoorden, en de minister toch zo goed mogelijk te ondersteunen".