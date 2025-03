Van de Zandschulp kan niet nogmaals stunten op Indian Wells

INDIAN WELLS (ANP) - Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd om de vierde ronde van het tennistoernooi van Indian Wells te bereiken. De nummer 85 van de wereld verloor met 3-6 4-6 van de Argentijn Francisco Cerúndolo, de mondiale nummer 26.

De 29-jarige Van de Zandschulp was op het hardcourt van Indian Wells aan zijn beste toernooi van het seizoen bezig, terwijl hij in de tweede ronde van de kwalificaties al uitgeschakeld leek. De nummer 2 van Nederland werd als 'lucky loser' alsnog toegelaten tot het hoofdtoernooi, waarin hij ten koste van Nick Kyrgios en Novak Djokovic de derde ronde bereikte.

Van de Zandschulp trok de goede lijn van zijn eerdere partijen door in de openingsfase tegen Cerúndolo. Hij nam een 3-1-voorsprong en kreeg kansen op een tweede break. De 26-jarige Argentijn werkte de breakpoints echter weg en won vijf games op rij. In de tweede set hielden de twee elkaar in evenwicht tot 4-4, waarna Van de Zandschulp zijn opslag inleverde. De Argentijn haalde vervolgens de winst binnen op zijn tweede matchpoint.

Tallon Griekspoor drong zondag wel door tot de vierde ronde op Indian Wells. De beste speler van Nederland versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi Perricard (7-6 (3) 6-3). Hij treft in de volgende ronde de Japanner Yosuke Watanuki.