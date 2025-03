Trump-slump: Verkoopgolf op Wall Street, slechtste dag voor Nasdaq sinds 2022

De Amerikaanse aandelenbeurzen gingen maandag opnieuw omlaag, na de koersverliezen van de afgelopen weken. Beleggers vrezen dat het handelsbeleid van president Donald Trump de Verenigde Staten in een recessie duwt. Trump zei zondag in een interview dat hij dit niet kan uitsluiten, omdat de Amerikaanse economie een "periode van transitie" doormaakt.

De Dow-Jonesindex eindigde 2,1 procent lager op 41.911,71 punten. De S&P 500-index verloor 2,7 procent op 5614,56 punten en de Nasdaq ging 4 procent omlaag tot 17.468,33 punten. Daarmee beleefde de techgraadmeter de slechtste beursdag sinds 2022.

In de VS is afgelopen zondag de zomertijd ingegaan. Dat is drie weken eerder dan in Nederland. Wall Street opent en sluit daardoor in de komende weken een uur eerder dan gebruikelijk.