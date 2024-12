LONDEN (ANP) - Michael van Gerwen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK darts. In Alexandra Palace in Londen versloeg de 35-jarige Brabander de voor Zweden uitkomende Nederlander Jeffrey de Graaf in zes sets: 4-2.

Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen neemt het in de kwartfinale op tegen de Engelsman Callan Rydz. Die won in zeven sets van Robert Owen uit Wales (4-3).