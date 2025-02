Verplichte rust voor Roest: geen NK afstanden in Thialf

Schaatser Patrick Roest heeft zich afgemeld voor het NK afstanden dit weekend in Heerenveen. Daarmee is zijn seizoen voorbij. De 29-jarige allrounder kampt met rugklachten, meldt zijn ploeg Reggeborgh.

"Mijn lichaam werkt niet mee op dit moment en dat merk ik vooral op het ijs", zei Roest via de ploeg. "Dat is heel vervelend, vooral omdat ik me verder gewoon goed voel. Ik was heel graag in actie gekomen tijdens het NK, maar helaas zit dat er niet in."

"Het is vooral een heel teleurstellend gevoel dat het seizoen op deze manier eindigt voor mij. Dit was mijn laatste kans om het schaatspubliek nog iets te laten zien. Vreselijk balen dat dat nu niet lukt", aldus de allrounder.

Eerder dit seizoen liet Roest al wedstrijden aan zich voorbijgaan door onder meer de naweeën van een ontstoken verstandskies.