Verstappen snelste in kwalificatie GP België, Leclerc krijgt pole

SPA-FRANCORCHAMPS (ANP) - Max Verstappen heeft in de kwalificatie van de Grote Prijs van België de snelste tijd gereden. Door een gridstraf na een motorwissel gaat hij zondag tien plaatsen naar achteren en start Charles Leclerc in de Ferrari vanaf de eerste plek. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez staat naast Leclerc op de eerste startrij.

Verstappen kwam in de Red Bull op intermediate banden op een natte baan in het Belgische Spa-Francorchamps tot 1.53,159. Hij was daarmee 0,595 seconde sneller dan Leclerc. Pérez zat er op 0,606 van Verstappen net achter.

Op de tweede startrij staat zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton in de Mercedes die de vierde tijd reed. Naast hem staat zijn Britse landgenoot Lando Norris in de McLaren.