Verstappen ziet verbeterpunten richting tweede race in China

SHANGHAI (ANP) - Max Verstappen ziet nog veel verbeterpunten na zijn tweede plaats tijdens de eerste race van het seizoen in de Formule 1 in Melbourne. Dat zei de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing in aanloop naar de Grote Prijs van China van dit weekend.

Verstappen was uiteindelijk tevreden met zijn tweede plaats in Australië, "maar er is nog veel dat we kunnen verbeteren", zei de 27-jarige Nederlander via de renstal. "Vooral de slijtage van de banden had gevolgen voor ons in Melbourne, maar we hebben veel geleerd en weten manieren om dit verbeteren."

In Shanghai staat ook de eerste sprintrace van het seizoen op het programma."Dus we moeten ervoor zorgen dat we de best mogelijke afstelling van de auto hebben en zoveel mogelijk punten scoren", wist Verstappen, die vertelde dat hij graag in Shanghai rijdt. "Er zijn hier veel mogelijkheden om in te halen en het circuit heeft een unieke lay-out, dus we zullen zien wat het weekend brengt."

Verstappen won de Grote Prijs van China vorig jaar. Van 2020 tot en met 2023 ging de race niet door vanwege corona.