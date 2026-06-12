Vierde tijd Verstappen in eerste vrije training in Barcelona

BARCELONA (ANP) - Max Verstappen heeft bij de eerste vrije training van de Grote Prijs van Barcelona-Catalonië de vierde tijd neergezet. De viervoudig wereldkampioen was in de Red Bull met 0,684 seconde langzamer dan de Brit George Russell in de Mercedes, die met 1.16,363 de snelste was. Ook de Australiër Oscar Piastri in de McLaren en de Monegask Charles Leclerc in de Ferrari waren sneller dan Verstappen.

Met een nieuwe motor deed Verstappen mee in de strijd om de snelste ronde op het circuit van Barcelona. Red Bull moest de motor vervangen nadat Verstappen afgelopen zondag direct uitviel in de Grote Prijs van Monaco door een technisch defect aan de motor, dat niet meer te repareren viel.

De coureurs rijden om 17.00 uur de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Barcelona-Catalonië.