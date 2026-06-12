Pas op met wondermiddel WD-40: hier moet je het vooral niet voor gebruiken

Een piepende deur, een stroef slot of een vastzittende bout? Voor veel mensen is er maar één oplossing: WD-40. Het bekende blauw-gele spuitbusje geldt al decennialang als hét wondermiddel in schuur en garage. Maar juist daar gaat het vaak mis.

Veel gebruikers denken dat WD-40 een universeel smeermiddel is dat overal voor geschikt is. Volgens experts is dat een hardnekkig misverstand. Op sommige materialen en toepassingen kan het product namelijk meer kwaad dan goed doen.

De fout die bijna iedereen maakt

Een van de meest gemaakte fouten is het inspuiten van fietskettingen, scharnieren en andere bewegende onderdelen die langdurige smering nodig hebben.

WD-40 werkt namelijk vooral als kruipolie en reiniger. Het product dringt diep door, maakt onderdelen los en verwijdert vuil en oude vetresten. Maar daarna ontstaat het probleem: de spray verdampt relatief snel.

Daardoor verdwijnt ook een deel van de aanwezige smering en kan een mechanisme juist sneller slijten. Voor fietskettingen of precisieonderdelen zijn speciale smeermiddelen veel geschikter.

Pas op met plastic en rubber

Ook kunststof onderdelen kunnen slecht reageren op WD-40. Bepaalde plastics bevatten weekmakers die door de oplosmiddelen in de spray worden aangetast. Het gevolg kan bestaan uit haarscheurtjes, verkleuring of zelfs breuk van het materiaal.

Rubberen afdichtingen lopen eveneens risico. Na langdurig contact kunnen ze opzwellen, uitdrogen of poreus worden. Denk aan rubbers in sloten, douchedeuren of huishoudelijke apparaten.

Voor dergelijke toepassingen adviseren deskundigen vaak een siliconenspray.

Verrassende waarschuwing voor het toilet

Op sociale media circuleren regelmatig tips waarin WD-40 wordt aangeprezen tegen kalkaanslag of hardnekkige vlekken in het toilet. Toch is dat volgens de fabrikant geen goed idee.

WD-40 is een product op oliebasis en hoort niet thuis in het riool. Zelfs kleine hoeveelheden olie kunnen een aanzienlijke belasting vormen voor het milieu en het water.

Gevaarlijk bij elektrische apparaten

Ook bij elektronica is voorzichtigheid geboden. WD-40 wordt soms gebruikt om corrosie tegen te gaan, maar het mag nooit op apparatuur die onder spanning staat worden gespoten. De nevel uit de spuitbus is ontvlambaar en kan in combinatie met elektriciteit gevaarlijke situaties veroorzaken.

Wie toch WD-40 gebruikt bij elektrische onderdelen, doet er verstandig aan eerst de stroom volledig uit te schakelen en lang te wachten voordat het apparaat weer wordt ingeschakeld.