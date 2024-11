Vijf schakers uit top 10 naar Tata Steel Chess in Wijk aan Zee

WIJK AAN ZEE (ANP) - Vijf schakers uit de mondiale top 10 doen begin volgend jaar mee aan het toonaangevende toernooi van Wijk aan Zee. Met Wei Yi uit China, de Amerikaan Fabiano Caruana en de Nederlanders Anish Giri en Jorden van Foreest doen ook vier oud-winnaars mee aan de 87e editie van het Tata Steel Chess. Dat heeft de organisatie van het masterstoernooi bekendgemaakt.

Caruana is op de tweede plek de deelnemer die het hoogst staat op de wereldranglijst, gevolgd door nummer 4 Arjun Erigaisi uit India. Wei (nummer 9 van de wereld) won begin dit jaar in de finale van de Indiase mondiale nummer 5 Dommaraju Gukesh, die er komende editie ook weer bij is. De Oezbeek Nodirbek Abdusattorov, die nu zesde staat op de wereldranglijst, is de vijfde speler uit de top 10 van de wereld.

"Ik ben altijd op zoek naar een combinatie tussen bekende topspelers en talenten. In de Masters spelen grootmeesters mee die qua leeftijd nog altijd als talent kunnen worden gezien, maar qua prestaties al zolang uitstekend presteren dat ze die status eigenlijk al ontgroeid zijn. Daarnaast is het mijn streven om zoveel mogelijk spelers te selecteren die van strijd houden. Ook op dat vlak denk ik dat we een interessant toernooi kunnen verwachten", stelt toernooidirecteur Jeroen van den Berg in een verklaring.

Het Tata Steel Chess is komend jaar van 17 januari tot en met 2 februari.