Rechter verbiedt Wibra bloemenpakket te verkopen na klachten LEGO

DEN HAAG (ANP) - Wibra moet ophouden met de verkoop van bouwpakketten van dieren en bloemen die veel lijken op producten van LEGO. De Nederlandse budgetwinkelketen maakt met die plastic bouwstenen namelijk inbreuk op het merken- en modelrecht van LEGO, oordeelde de rechtbank in Den Haag. Als Wibra nog een keer de fout ingaat moet het bedrijf per overtreding 10.000 euro betalen.

Het conflict draaide onder andere om een collectie pakketten die Wibra verkocht om plastic bloemfiguren te maken. Die leken volgens LEGO te veel op de eigen pakketten uit de collectie Botanical Collection. Veel moeite lijkt Wibra ook niet te hebben gedaan om te verhullen dat de pakketten die van het Deense speelgoedconcern imiteerden. Op sociale media prezen accounts van de Nederlandse winkelketen de producten aan als "Lego bloemen".

LEGO eiste daarom van Wibra dat de verkoop van die producten direct zou stoppen. Het winkelbedrijf beloofde dat te doen, maar uit het vonnis van de rechtbank blijkt dat LEGO na contact met Wibra nog niet gerust was op de zaak en een kort geding aanspande. De voorzieningrechter beveelt Wibra nu om binnen twee weken LEGO alle informatie te geven die voorhanden is over de herkomst van de namaakblokjes. Dan gaat het onder andere om de distributiekanalen voor de imitatie-LEGO en de winsten die bedrijven ermee hebben gemaakt. Ook moet Wibra de bewuste bouwpakketten terughalen bij zakelijke afnemers.