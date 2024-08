Vollering blijft azen op geel en verlegt aandacht naar slotetappe

LE GRAND-BORNAND (ANP) - Demi Vollering hoopt zondag op de laatste dag van de Tour de France Femmes de gele trui alsnog terug te veroveren. De 27-jarige renster van Team SD Worx - Protime liet na afloop van de door de Belgische Justine Ghekiere gewonnen zevende etappe weten dat de slotklim naar Le Grand-Bornand "niet lastig genoeg" was om geletruidrager Katarzyna Niewiadoma echt pijn te doen.

"Het was een lange en pittige dag. De klim was niet steil genoeg, al merkte ik wel dat Niewiadoma continu achterom zat te kijken", zei Vollering bij de NOS. Ze probeerde het twee keer, maar haar aanvallen werden afgeslagen. "Ik wilde Niewiadoma eventjes zenuwachtig maken."

De in de vijfde rit hard gevallen Vollering wist met haar derde plaats in de etappe ten koste van Niewiadoma nog wel vier bonificatieseconden te pakken, waardoor het gat met de Poolse nu 1.15 minuut bedraagt. Puck Pieterse staat tweede op 27 seconden.

Klimwerk

"Morgen volgt het echte klimwerk. Ik hoop dat dat genoeg zal zijn", aldus titelverdediger Vollering. "Ik moet nu zorgen dat ik goed en snel herstel en dan zien we achteraf wel of het lukt of niet. Ik kan mij daar druk over gaan maken, maar daar krijg ik alleen maar stress van. Ik probeer nuchter te blijven."

Zondag staat de laatste etappe in de Tour de France Femmes op het programma, een bergrit naar Alpe d'Huez.