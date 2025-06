Is Mark Rutte een enge hielenlikker of het genie dat Europa en de Navo heeft gered?

Donald Trump heeft - trots als een aap - het berichtje doorgestuurd waarin Mark Rutte heel veel stroop smeert rond de mond van Trump. Vermoedelijk was het niet de bedoeling van Rutte dat zijn slijmerige bericht werd gedeeld met de hele wereld.

Is het karakterloos dat Rutte de Amerikaanse president zo naar de mond praat? Hij juicht zelfs over de Amerikaanse bombardementen op Iran.

Is nu aan het licht gekomen dat Rutte een karakterloze man is, die zelfs deze idiote en gevaarlijke president naar de mond praat?

Misschien. Maar het kan ook zijn dat het aan Rutte (mede) te danken is dat de VS Europa en de NAVO niet helemaal de rug hebben toegekeerd. En dat Trump (nog?) niet de kant van Rusland heeft gekozen in de oorlog met Oekraïne. Rutte bespeelt Trump zoals je een verwend kind moet bespelen.

Het is te vroeg om te bepalen of Rutte heeft bereikt dat Trump aan de kant van de Europese democratieën blijft staan. Want morgen kan Trump weer van mening veranderen.

Maar als het blijft werken is Rutte zijn goede naam kwijt, maar heeft hij onze wereld misschien wel een dienst bewezen.