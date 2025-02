Vollering debuteert voor nieuwe ploeg met ritzege in Valencia

GANDIA (ANP) - Wielrenster Demi Vollering heeft een droomdebuut gemaakt bij haar nieuwe Franse ploeg FDJ-Suez door haar eerste koers meteen te winnen. De 28-jarige Zuid-Hollandse soleerde in de Wielerweek Valencia naar de zege in de eerste etappe. Anna van der Breggen finishte bij haar rentree in het peloton als derde.

Vollering ontsnapte op de Alto de Barx, een pittige klim tegen het einde van de 112 kilometer lange rit van Alzira naar Gandia. Niemand kon haar bijhouden. Van der Breggen en de Zwitserse Marlen Reusser probeerden samen nog naar Vollering toe te rijden, maar het duo slaagde daar niet in. Reusser en Van der Breggen kwamen op een achterstand van dertig seconden aan in Gandia.

Van der Breggen stopte in 2021 met wielrennen, waarna ze drie jaar lang ploegleider was bij Team SD Worx - Protime. Ze tekende afgelopen zomer een contract bij die ploeg om vanaf 2025 weer te gaan fietsen. Ze werd tijdens het eerste deel van haar carrière onder meer drie keer wereldkampioene en pakte goud tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016.

Vollering verruilde SD Worx - Protime voor FDJ-Suez. Ze won vorig jaar de Ronde van Spanje, maar kwam vier seconden tekort voor de eindzege in de Tour de France Femmes.