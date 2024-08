Vollering weer strijdlustig: gebrand op terugpakken gele trui

MORTEAU (ANP) - Demi Vollering kwam monter over de finish in de zesde etappe van de Tour de France Femmes. De titelverdedigster zei dat ze amper last had van de verwondingen die ze donderdag opliep door een harde val in de vijfde rit. "Ik heb de rit goed overleefd en daar ben ik blij om. Ik voelde gelukkig weinig van mijn stuitje en het was ook niet een al te gekke dag", zei ze tegen de NOS.

De 27-jarige renster van Team SD Worx - Protime toonde zich ouderwets strijdlustig. "Ik ben er nu nog meer op gebrand om de gele trui terug te pakken. Ik ben vol vertrouwen voor de komende twee dagen in de bergen", aldus Vollering.

Zaterdag krijgen de rensters een rit van 166 kilometer door de Alpen te verteren, met vijf beklimmingen waarvan twee van de eerste categorie. De aankomst ligt bovenop Le Grand-Bornand. Vollering heeft 1.19 minuut achterstand op de Poolse geletruidrager Katarzyna Niewiadoma.