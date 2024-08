Wielrenner Kooij buigt in Polen voor Belgen Merlier en Meeus

KATOWICE (ANP) - Olav Kooij heeft naast zijn tweede ritzege op rij gegrepen in de Ronde van Polen. De renner van Visma - Lease a Bike zag in de massaspurt van de vijfde etappe vlak voor de meet de Belgen Tim Merlier en Jordi Meeus over hem heen komen. Merlier won, Meeus werd tweede en Kooij moest in finishplaats Katowice genoegen nemen met de derde plaats. Hij won donderdag nog vol overtuiging de massaspurt van de vierde etappe.

De Deen Jonas Vingegaard heeft nog altijd de leiding in het algemeen klassement van de WorldTour-koers. Hij heeft negentien seconden voorsprong op de Italiaan Diego Ulissi en twintig op Wilco Kelderman.