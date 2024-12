Volleybalsters spelen voor Nations League opnieuw in Apeldoorn

APELDOORN (ANP) - De volleybalsters van Oranje spelen komende zomer opnieuw in eigen land voor de Nations League. Italië, Turkije, Servië, België en Tsjechië komen van 9 tot en met 13 juli naar Apeldoorn. Italië is de nummer 1 van de wereld en olympisch kampioen, Turkije de Europees kampioen en Servië de wereldkampioen.

In 2018 en 2019 streken de volleybalsters ook al voor de Nations League neer in Omnisport in Apeldoorn. Vorig jaar was Nederland voor een derde keer gastland voor de Nations League, toen het mannenteam thuiswedstrijden speelde in Rotterdam.

Oranje neemt het op woensdag 9 juli eerst op tegen Turkije, een dag later gevolgd door een duel met België. Op zaterdag en zondag zijn Tsjechië en Italië de tegenstanders.