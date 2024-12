Omwonenden Schiphol slepen luchthaven voor de rechter wegens mishandeling

Het geduld van een groep omwonenden van Schiphol is op. Na jarenlang wakker te zijn gehouden door bulderende vliegtuigen, stappen ze naar de rechter met een stevige beschuldiging: mishandeling. Volgens hun advocaat, Bénédicte Ficq, is er sprake van aantoonbaar lichamelijk en geestelijk letsel.

Niet alleen Schiphol moet zich zorgen maken over juridische gevolgen, ook luchtvaartmaatschappijen KLM en Transavia staan op de lijst van partijen tegen wie aangifte wordt gedaan. En alsof dat nog niet genoeg is, kan ook de Nederlandse staat een aangifte tegemoetzien.

Hoge bloeddruk en stress

Advocaat Ficq legt uit dat ernstige, aanhoudende slaapverstoring meer is dan een nachtelijke ergernis. "Er zijn tal van problemen die opdoemen, op het moment dat je iedere nacht uit je slaap wordt gehouden", zegt ze tegen RTL Z. Ze wijst op een breed scala aan gevolgen, zoals hoge bloeddruk, hartproblemen en stress.

"We hebben het niet over een beetje geluidsoverlast", benadrukt Ficq. "We hebben het over structurele, zware geluidsoverlast." Met deze onderbouwing wil ze aantonen dat de geluidshinder niet alleen hinderlijk, maar ook schadelijk is.

Regels in de wind geslagen

Volgens Ficq handelt Schiphol buiten de lijnen van wat wettelijk is toegestaan. "Dat een luchthaven denkt de ruimte te hebben om tienduizenden mensen nachtelijk uit hun slaap te mogen houden, en om de gezondheid van deze mensen opzettelijk te benadelen, daar is geen enkele rechtvaardigingsgrond voor", zegt ze stellig.

Ze verwijst naar een uitspraak van de rechtbank Den Haag eerder dit jaar in een zaak die was aangespannen door de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV). Daarin werd geoordeeld dat omwonenden jarenlang onvoldoende zijn beschermd tegen geluidsoverlast door vliegtuigen. Het economisch belang van de luchtvaart kreeg consistent voorrang, wat volgens de rechter in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Het uiteindelijke doel

Hoewel de aangifte nog niet definitief is, zijn de eerste stappen gezet. Vier omwonenden hebben zich al aangesloten, samen met de stichting RBV, die duizenden gedupeerden vertegenwoordigt. Ficq verwacht dat het aantal aanklagers zal groeien.

"De aangeklede aangifte zal in februari worden ingediend bij het functioneel parket van het Openbaar Ministerie", zegt Ficq. Het uiteindelijke doel? "Dat ze stoppen met de nachtvluchten en ervoor zorgen dat tienduizenden mensen gewoon weer kunnen slapen."

Schiphol wijst naar overheid, belooft verbetering

Schiphol reageert voorzichtig op de dreigende aangifte. De luchthaven stelt dat het niet zelf bepaalt hoeveel (nacht)vluchten zijn toegestaan, maar dat dit een taak van de overheid is. Wel werkt Schiphol naar eigen zeggen aan het verminderen van de geluidsoverlast door fors hogere tarieven te rekenen voor nachtvluchten en lawaaiige vliegtuigen.

KLM laat weten de aangifte rustig af te wachten, en geeft geen verder commentaar.

Bron: RTL