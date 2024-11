Voor Sinner voelde finale Davis Cup als een thuiswedstrijd

MALAGA (ANP) - Jannik Sinner had het gevoel dat hij de finale van de Davis Cup tegen Nederland op Italiaanse bodem speelde. De nummer 1 van de wereld werd in de Spaanse stad Málaga gesteund door duizenden Italiaanse fans. In de tweede wedstrijd van de eindstrijd had hij het een set lastig met Tallon Griekspoor, maar hij won wel in twee sets en bezorgde zijn land zodoende opnieuw de titel: 7-6 (2) 6-2.

"Het voelt alsof we in Italië zijn", zei Sinner (23) na afloop op de baan. "Het was een geweldig jaar. Ik ben erg trots op het team. Er zit veel werk achter. We zijn erg blij dat we deze trofee weer in handen hebben. Het was een erg moeilijke dag vandaag, want er kan van alles gebeuren."

Door de zege van Sinner op Griekspoor kwam Italië op een 2-0-voorsprong. Daarom werd het dubbelspel niet meer gespeeld. Toch maakte Sinner van de gelegenheid gebruik om Wesley Koolhof nog te benoemen. De dubbelspecialist speelde vrijdag de laatste wedstrijd van zijn loopbaan.

"Ik wil alleen een paar woorden richten aan Koolhof, want hij gaat met pensioen. Hij heeft een geweldige carrière gehad. Iedereen vraagt waarom hij stopt, want hij heeft het hele jaar geweldig gespeeld. Ik wens hem het beste. Hij is een aardige gozer." Sinner won dit jaar twee grand slams en de ATP Finals, het eindejaarstoernooi.