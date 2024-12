Vuelta in 2025 met twee tijdritten en aankomst op Angliru

MADRID (ANP) - De Vuelta bevat volgend jaar twee tijdritten en aankomsten in Andorra en op de beroemde berg Angliru. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt bij de presentatie van het parcours in Madrid. Eerder was al gemeld dat de Ronde van Spanje volgend jaar op 23 augustus start in de Italiaanse regio Piëmont met drie etappes. De Vuelta eindigt op 14 september in de Spaanse hoofdstad Madrid.

De eerste etappe gaat over 183 kilometer van Torino - Reggia di Venaria naar Novara en is redelijk vlak. Een dag later moeten de renners 157 kilometer overbruggen tussen Alba en Limone Piemonte, een rit met finish bergop. De start van de derde etappe over 139 kilometer is in San Maurizio Canavese, de finishplaats is Ceres.

De vierde etappe gaat van het Italiaanse Susa naar Voiron in Frankrijk. Daarna gaat het peloton naar Spanje, waar een dag later een tijdrit van 20 kilometer met start en finish in Figueres op het programma staat. Ook de achttiende etappe is een tijdrit. Die heeft een lengte van 26 kilometer en wordt verreden in Valladolid.

Alto de l'Angliru

In de eerste week van de Vuelta is in de zesde etappe een aankomst in Andorra. De dertiende etappe eindigt op de steile Alto de l'Angliru, een beklimming met stijgingspercentages van maximaal 23 procent.

Vorig jaar was Lissabon de startplaats van de Ronde van Spanje. De Sloveen Primoz Roglic van Red Bull - Bora-hansgrohe won afgelopen zomer de Vuelta voor de vierde keer.