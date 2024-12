Eindhovens Onward mag technologie voor dwarslaesie in VS verkopen

EINDHOVEN (ANP) - Het Eindhovense medisch-technologische bedrijf Onward Medical heeft voor het eerst toestemming gekregen om zijn technologie voor mensen met een dwarslaesie te verkopen. De Amerikaanse toezichthouder FDA staat het systeem ARC-EX toe op de Amerikaanse markt. Dit product moet mensen die na een dwarslaesie zijn verlamd weer helpen met bewegen.

Onward ontwikkelde een apparaat dat via elektroden op de rug en nek elektrische seintjes stuurt naar delen van het ruggenmerg van mensen die na een dwarslaesie aan alle ledematen zijn verlamd. Eerder dit jaar publiceerden onderzoekers in Nature Medicine een artikel waarin ze concluderen dat patiënten na behandeling met het systeem meer kracht kregen in hun armen en bijvoorbeeld hun vingers konden samenknijpen.

De FDA staat de verkoop van het systeem vooralsnog alleen toe voor gebruik in klinieken, dus niet voor thuisgebruik. Onward Medical is van plan om volgend jaar ook goedkeuring aan te vragen in de Europese Unie.

Een dwarslaesie ontstaat als het ruggenmerg beschadigd raakt door een val of ongeluk en zenuwen minder of geen signalen meer doorgeven. Dit treft volgens Onward wereldwijd ongeveer 7 miljoen mensen, van wie de helft te maken krijgt met de verlamming van alle vier de ledematen. Het is nog niet bekend hoe groot de markt zal zijn voor het in de VS goedgekeurde systeem van Onward Medical, zegt een woordvoerder.