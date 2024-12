Wielerbaas Lefevere stopt bij Soudal Quick-Step

BRUSSEL (ANP) - Patrick Lefevere treedt eind deze maand af als directeur van de succesvolle Belgische wielerploeg Soudal Quick-Step. Het team meldt in een persbericht Jurgen Foré als zijn opvolger.

De 69-jarige Lefevere was zelf beroepsrenner, maar vergaarde vooral faam als ploegleider. De Vlaming richtte in 2003 de ploeg op met vloerenfabrikant Quick-Step als belangrijkste sponsor. Onder zijn leiding vierde het team bijna duizend overwinningen, waaronder 22 monumentale klassiekers, 124 etappes in de grote wielerronden Tour de France, Giro d'Italia en Vuelta a España en 19 wereldtitels.

De grote renner van de ploeg van Lefevere dit jaar was Remco Evenepoel, die twee olympische titels veroverde, wereldkampioen tijdrijden werd en als derde eindigde in de Tour.

Levensveranderd moment

"Het is een levensveranderend moment om een rol op te geven waaraan ik zoveel van mijn leven heb gewijd", aldus Lefevere. "Wielrennen is een sport waar ik nog steeds diep gepassioneerd over ben, en het was een grote eer om dit prachtige team te leiden en zoveel speciale herinneringen te maken. Maar ik voelde dat dit het juiste moment was voor verandering."

Foré, de nieuwe ploegbaas, had ook mooie woorden voor Lefevere. "Hij is een boegbeeld in het professionele wielrennen, voor wie we allemaal veel respect en bewondering hebben. Hij heeft een stevige basis en stabiliteit kunnen opbouwen waardoor dit team al meer dan twee decennia groeit."