Zverev bereikt finale in Parijs en lost Alcaraz af als nummer 2

PARIJS (ANP) - Tennisser Alexander Zverev heeft zich verzekerd van een plek in de finale van het masterstoernooi van Parijs. De Duitser was in Bercy met 6-3 7-6 (4) te sterk voor de Deen Holger Rune, die het toernooi twee jaar geleden wist te winnen.

Door de zege lost de 27-jarige Zverev vanaf maandag Carlos Alcaraz af als de mondiale nummer 2. In 2022 stond Zverev ook al tweede op de wereldranglijst. Jannik Sinner, die zich met een virus afmeldde voor het toernooi in Parijs, blijft hoe dan ook de lijstaanvoerder.

Zverev neemt het zondag in de eindstrijd op tegen de winnaar van het duel tussen de Rus Karen Chatsjanov en de Fransman Ugo Humbert.

Na het toernooi van Parijs wordt het seizoen later deze maand afgesloten met de ATP Finals. Dat Zverev dan de nummer 2 van de wereld is, houdt in dat Alcaraz en Sinner bij elkaar in de groep terecht kunnen komen op het eindejaarstoernooi in Turijn.