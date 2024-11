HILVERSUM (ANP) - Gert Jan Mulder treedt per direct terug als lid van de raad van toezicht van omroep Ongehoord Nederland. Dat heeft de raad van toezicht zaterdag bekendgemaakt. Mulder heeft besloten te vertrekken na een artikel in de Volkskrant over uitlatingen die hij op sociale media had gedaan, onder anderen over moslims en homoseksuelen.