Zweedse tafeltennisser stuurt Chinese topfavoriet naar huis

PARIJS (ANP) - De als eerste geplaatste tafeltennisser Wang Chuqin uit China is in de tweede ronde van het olympisch tafeltennistoernooi in het enkelspel verrassend uitgeschakeld. De leider van de wereldranglijst werd in zes games geklopt door Truls Moregard uit Zweden: 4-2 (12-10 11-7 5-11 7-11 11-9 11-6).

China kan daardoor voor het eerst sinds de Spelen van Athene in 2004 geen goud én zilver winnen in het enkelspel bij het tafeltennis. In Athene grepen de Chinezen naast het goud, dat toen naar de Zuid-Koreaan Ryu Seung-min ging. Op de vier Spelen daarna won China steeds goud en zilver bij de mannen en vrouwen. Bij de Spelen in Beijing in 2008 mocht China nog met drie tafeltennissers meedoen en won het bij zowel de mannen als de vrouwen alle medailles in het enkelspel.

Wang had een dag eerder met Sun Yingsha goud gepakt in het gemengd dubbel door het Noord-Koreaanse koppel in de finale te verslaan. Tijdens de huldiging van die wedstrijd raakte het batje van de Chinees door toedoen van een fotograaf beschadigd, waardoor hij een dag later zijn reservebatje moest gebruiken.