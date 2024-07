Judoka Van 't End wil na mislukte Spelen nog twee jaar door

PARIJS (ANP) - Judoka Noël van 't End moest net als acht jaar geleden na één partij afscheid nemen van de Olympische Spelen. Dat viel de 33-jarige Driebergenaar zwaar. "Want dit zijn mijn laatste Spelen, mijn olympische droom is naar de klote", sprak de wereldkampioen van 2019 in de klasse tot 90 kilogram na zijn nederlaag tegen de Braziliaan Rafael Macedo.

Van 't End strandde in de golden score (verlenging) op straffen. Dat voelde niet goed. "Maar normaal zit ik te schelden op die straffen. Dit keer voelde ik het aankomen. Hij was actiever, kon een paar slechte 'slash' goede aanvallen inzetten. Het leek dat hij actiever was dan ik", keek hij terug op zijn partij in de Champ-de-Mars Arena van Parijs.

"Ik ben 33, ik ga niet meer door tot de volgende Spelen. Maar ik wil wel nog één of twee jaar judoën. Een EK-medaille halen, misschien nog een WK-medaille."