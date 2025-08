Zwemster Van Wijk naar WK-finale 50 meter vrij, Steenbergen niet

SINGAPORE (ANP) - Milou van Wijk heeft op de WK zwemmen in Singapore de finale bereikt op de 50 meter vrije slag. De 20-jarige Zwijndrechtse zwom de tweede tijd: 24,29. Alleen de Poolse Katarzyna Wasick was sneller: 24,19.

Marrit Steenbergen slaagde er niet in zich bij de beste acht zwemsters te voegen. De 25-jarige Friezin veroverde vrijdag de wereldtitel op de 100 meter vrij, maar bleef op de sprintafstand steken in de halve finales met de twaalfde tijd: 24,61. Van Wijk stond vrijdag ook in de finale op de 100 meter en miste daarop net het podium.