Ideaal: Google Translate gaat gesprekken in realtime vertalen

Nooit meer stuntelen op een Frans terrasje of in steenkolen Spaans een gesprekje aanknopen aan de Costa’s, met de nieuwe functie van Google Translate kun je in realtime vertalen.

Wie een Android-telefoon heeft kan in de ene taal iets inspreken, waarna de tekst direct in een andere taal op je scherm verschijnt. The Verge, die over de nieuwe functie schrijft, meldt dat er wel internet voor nodig is, iets wat bij het huidige Google Translate niet het geval is. Ook zijn alleen de talen Engels, Frans, Spaans en Duits beschikbaar. Het Nederlands laat nog even op zich wachten.

Je kunt dus live Engelse zinnen inspreken, die dan in het Frans, Spaans of Duits uitgetypt worden. Later zal het ook mogelijk zijn om geluidsfragmenten te uploaden. De functie is binnen enkele maanden voor iedere Android-gebruiker beschikbaar. De vertalingen zijn in het begin wellicht niet perfect, maar het algoritme leert snel bij.