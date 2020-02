Vergeet de smartwatch: dit is de echte nieuwe tech-trend

Op smartphonegebied is er al een tijdje niets nieuws onder de zon. De aanschaf van het nieuwste model iPhone zal je niet veel gelukkiger maken, omdat er simpelweg niet veel verbeterd is. Er is een andere trend waar je misschien meer mee kan: die van de ‘hearables‘.

Draadloze oortjes gebruik je allang niet meer alleen voor muziek of podcasts, je kunt er ook commando’s mee geven aan je smartphone. Zo spreek je Siri of Google Assistant aan via je oortjes, die met bluetooth verbonden zijn aan je telefoon.

Sony, het Duitse Sennheiser en JBL brachten alle slimme draadloze oortjes op de markt, waarmee je met de Google Assistant of Amazon’s Alexa kunt communiceren. Ook de overige grote spelers zetten volop in op hearables. Volgens marktonderzoeksbureau Gartner was de totale markt voor oortjes 7,1 miljard euro waard in 2019. Dat was een jaar eerder nog een miljard minder. Hearables zijn nu na smartwatches de belangrijkste categorie voor wearables.