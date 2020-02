Indrukwekkend: grootste vliegtuig ter wereld landt in hoek van 90 graden vanwege storm

Het is een knap stukje stuurmanskunst. De piloot van een Airbus A380 maakte afgelopen weekend op London Heathrow een zijwindlanding vanwege storm Dennis. Het grootste passagiersvliegtuig ter wereld landde in een hoek van bijna 90 graden.

Het toestel van luchtvaartmaatschappij Etihad had te maken met windsnelheden van 80 kilometer per uur. De wind stond bovendien haaks op de landingsbaan. Om te voorkomen dat de wind het vliegtuig van de baan drukt, kozen de piloten voor de zijwindlanding, waarbij je de neus van het toestel tegen de wind in duwt.

“Normaal gesproken wil je de neus van het toestel vlak voor de landing parallel hebben aan de landingsbaan,” legt hoogleraar lucht- en ruimtevaart Les Westbrooks uit aan Business Insider. “Maar als je dat met zeer sterke zijwind doet, kan het vliegtuig van de landingsbaan worden gedrukt door de sterke wind. Om dat te voorkomen zorg je dat de vleugel aan de kant waar de wind vandaan komt iets lager hangt, zodat de wielen aan die kant iets eerder de grond raakt. Als je het perfect wil doen.”

Het ziet er in elk geval spectaculair uit: