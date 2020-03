Hoe je je iPhone coronavrij houdt

Apple raadde altijd af je iPhone of iPad met schoonmaakmiddelen te reinigen. Maar zonder het te melden is de tekst onder reinigen veranderd.

Volgens Apple is het veilig om 70 procent isopropanol-alcoholdoekjes te gebruiken op harde, niet-poreuze oppervlakken. Dat zijn onder andere schermen, toetsenborden of andere oppervlakken aan de buitenkant van een apparaat.

Een onderzoek van The Journal of Hospital Infection toonde uit 22 tests aan dat coronavirussen, waaronder Covid-19, tot negen dagen kunnen overleven op oppervlakken zoals metaal, glas of plastic.