China breidt omstreden neerslagtechnologie uit naar gebied zo groot als India

China heeft deze week plannen onthuld om het experimentele weermodificatieprogramma fors uit te breiden. De weergoden delven straks het onderspit in een gebied dat anderhalf keer groter is dan India.

Het gaat om zeker 5,5 miljoen vierkante kilometer waar China wil gaan regelen of het wel of niet regent, zo staat in een statement van de overheid. Er zouden grote doorbraken zijn in technologie op het gebied van geo-engineering, zodat regen, hagel en sneeuw beter kunnen worden gereguleerd. In 2025 moet het systeem op volle sterkte werken.

Minder droogte

Volgens de Chinezen moet het weerprogramma natuurrampen voorkomen, de landbouwoogsten verbeteren en droogte verminderen. Het bestaat al lang. Zo werden er wolken gecreëerd tijdens de Olympische Spelen in Beijing in 2008 om de smog te verminderen en regen te voorkomen. Ook is algemeen bekend dat het op dagen waarop er belangrijke politieke bijeenkomsten zijn in de Chinese hoofdstad, de lucht plots bijzonder blauw is.

Het maken van wolken gebeurt al jaren door grote hoeveelheden zilverjodide te injecteren in wolken samen met veel vocht, dat dan condenseert rond de nieuwe deeltjes, steeds zwaarder wordt en uiteindelijk als regen naar beneden valt. Een Amerikaanse studie toonde eerder dit jaar echter pas als een van de eersten echt aan dat ‘het zaaien van wolken onder de juiste omstandigheden sneeuwval in een groot gebied kan stimuleren’.

Omstreden

De techniek is omstreden. Het is namelijk niet bekend wat de gevolgen zijn voor het klimaat op de lange termijn. In het geval van China is het ook nog zo dat er mogelijk sprake is van ‘het stelen van regen’ uit andere regio’s en landen, zo staat in een paper van afgelopen jaar van de National Taiwan University.

Ook zijn er experts die vrezen dat het succes van het weermodificatieprogramma bij de Chinezen smaakt naar meer. Er zijn radicale oplossingen, zoals het in de atmosfeer brengen van reflecterende deeltjes om zonlicht terug te kaatsen voor het de aarde bereikt en zo opwarming tegen te gaan. Maar dat heeft mogelijk ernstige gevolgen en experts zijn bang voor wat er gebeurt als een land daar op eigen houtje mee gaat experimenteren.