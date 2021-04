Argentijn kocht domeinnaam Google voor minder dan 3 euro

Toen de Argentijnse Google korte tijd uit de lucht was, wist een webdesigner in het land voor 2,90 euro de hand te leggen op de lokale domeinnaam van de zoekmachinegigant.

De 30-jarige Nicolas Kurona kreeg berichten dat de Argentijnse Google uit de lucht was. Aan BBC News vertelt hij: "Ik typte www.google.com.ar in mijn browser en het werkte inderdaad niet.”

Hij ging naar de site van de organisatie die de Argentijnse domeinnamen registreert en zag daar dat het webadres beschikbaar was. Kurona aarzelde geen moment en schafte de normaal gesproken onbetaalbare domeinnaam aan. "Ik had niet verwacht dat het zou lukken.” Maar voor omgerekend 2,90 euro was www.google.com.ar van hem. Toen hij naar het adres surfte verschenen inderdaad zijn gegevens in beeld.

Google heeft geen idee hoe het kon gebeuren. Je zou haast denken dat het bedrijf is vergeten de domeinnaam te verlengen, maar het contract liep nog tot juli. Er is dus geen verklaring waarom het webadres korte tijd was vrijgegeven.

Kurona vertelde op Twitter wat er was gebeurd, waarna de Argentijnse organisatie de domeinnaam direct weer van hem afpakte. Zonder dat hij zijn 2,90 euro terugkreeg. Van Google heeft de webdesigner niets gehoord. De techgigant heeft ook nog niet verklaard waarom ze de domeinnaam zo makkelijk hebben teruggekregen.