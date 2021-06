Straks in 21 minuten van Amsterdam naar Brussel in hyperloop?

De hyperloop zou het reizen binnen Europa flink kunnen versnellen. Met het moderne transportsysteem zou je bijvoorbeeld in 21 minuten van Amsterdam in Brussel staan. Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits (CD&V) laat onderzoeken hoe haalbaar het is. Ook in Nederland loopt een onderzoek.

De hyperloop werkt met luchtdrukbuizen waardoor pods in een vacuüm bewegen. Er kunnen topsnelheden van 1000 kilometer per uur worden gehaald, zeker zo snel als een vliegtuig dus. Maar doordat het om korte afstanden met bochten gaat is 500 kilometer per uur realistischer.

Kris Neyens, van het logistiek kenniscentrum VIL zegt in Het Laatste Nieuws: "Het idee is om in Europa een netwerk van zo’n 10.000 kilometer aan buizen tussen luchthavens en grote steden uit te bouwen." De buizen moeten zoveel mogelijk op bestaande spoortrajecten worden gebouwd.

Zo'n hyperloop ligt er natuurlijk niet een, twee, drie, maar tegen 2035 zou het project toch een flink eind gevorderd moeten zijn. Het idee is niet nieuw. Teslabaas Elon Musk is er al bijna tien jaar mee bezig en Virgin Hyperloop, een project van Richard Branson, voerde al succesvolle proefritten uit.