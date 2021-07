Foutje: zelfrijdende Tesla ziet maan aan voor stoplicht

Het duurde even voor een Amerikaanse automobilist doorhad waarom zijn auto steeds afremde op de snelweg: het bleek volle maan te zijn. Die kleurde felgeel, precies de kleur van het middelste stoplicht in de VS.

De autopilot van de Tesla verwarde de maan, die bovendien laag aan de hemel stond, dus voor het stoplicht, waardoor de auto steeds opnieuw pogingen deed om tot stilstand te komen. Iedere keer moest de Teslarijder de wagen overrulen en extra gas geven.

Gelukkig betrof het een testrit van een van de duizenden proefpersonen die het FSD-programma (Full Self Driving) van Tesla aan het testen zijn. Maar er is dus nog wel wat werk aan de winkel voor Elon Musk.

De bestuurder plaatste beelden van het incident op Twitter:

Hey @elonmusk you might want to have your team look into the moon tricking the autopilot system. The car thinks the moon is a yellow traffic light and wanted to keep slowing down. 🤦🏼 @Teslarati @teslaownersSV @TeslaJoy pic.twitter.com/6iPEsLAudD