Fascinerende video: Zo ziet het mijnen van bitcoin eruit

Het bedrijf Greenidge Generation uit New York heeft een voormalige kolencentrale omgebouwd tot een bitcoinmijn, die op gas draait. Om bitcoin te mijnen moeten heel zware computers ingewikkelde rekensommen oplossen. Dat kost bakken met energie.

Cambridge University becijferde dat bitcoinmijnen per jaar ongeveer net zoveel stroom verbruiken als een land als Bangladesh of Colombia. Dat is meteen een van de grootste kritiekpunten op het mijnen van bitcoin: op weg naar een klimaatneutrale planeet is dit een stap de verkeerde kant op.

Daar staat tegenover dat steeds meer miners groene stroom gebruiken. Ook het Amerikaanse bedrijf stelt dat het compenseert voor de CO2-uitstoot en zelfs 100 procent klimaatneutraal werkt. Ook zijn er plannen voor zonnepanelen.

De BBC ging op bezoek bij de fabriek en dat levert een interessant kijkje op in de wereld van de bitcoinminers.