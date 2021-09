Na slimme horloges gaan nu slimme Wc’s onze gezondheid bewaken

De smartwatch heeft ons vertrouwd gemaakt dat we onze gezondheid zelf in de gaten laten houden. De horloges kunnen steeds meer: EEG's maken, je suiker bepalen, hartproblemen voorspellen.

Slimme Wc's zouden nog veel meer kunnen toevoegen aan preventieve bewaking.

Artsen gebruiken al poep en urinemonsters voor aanwijzingen voor de gezondheid van mensen, maar de laatste jaren is er een hernieuwde interesse ontstaan, sinds wetenschappers beter zijn gaan begrijpen hoe de darmflora ons welzijn beïnvloedt.

De rioolmetingen tijden Covid toonden eens te meer aan hoe leerzaam onze uitwerpselen zijn vanuit gezondheidsperspectief.

Sommige onderzoekers willen die schat aan informatie op individueel niveau benutten en hebben modellen bedacht om op afstand in de toiletpot te kijken. Sommige slimme toiletten zijn bedoeld om artsen te helpen patiënten met chronische aandoeningen of een verhoogd risico op bepaalde ziekten te controleren, terwijl andere bedrijven ernaar streven de toiletten - met prijskaartjes in de honderden of duizenden euro's - rechtstreeks aan consumenten te verkopen als een hulpmiddel om hun eigen gezondheid en welzijn te verhogen, schrijft de Wall Street Journal.

De ontwikkelingen gaan snel.

Onderzoekers van de Stanford School of Medicine hebben een toiletpot uitgerust met camera's en een machine getraind om urine en poep te analyseren aan de hand van een diagnostische kaart. Het toilet kan ook de stroom, kleur en het volume van urine volgen. Het is uitgerust met een urineteststrip vergelijkbaar met een zwangerschapstest die specifieke moleculen detecteert die inzicht kunnen geven in iemands gezondheid. Om gebruikers van elkaar te onderscheiden, heeft het toilet zowel een vingerafdrukscan als een persoon doorspoelt en een scan van de kenmerken van hun anus.